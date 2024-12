Cdm: Goggia terza nel superG di St. Moritz, vince Huetter

agenzia

Bella prima gara dopo sei anni per Lindsey Vonn, 14/a

ROMA, 21 DIC – Ancora un podio, il n. 57 in carriera, per l’azzurra Sofia Goggia, buona terza nel primo superG di Cdm di St. Moritz. Ha vinto – ottavo successo di coppa e secondo stagionale – l’austriaca di 32 anni Cornelia Huetter davanti alla svizzera Lara Gut – Behrami. E’ stato decisamente un successo il rientro a 40 anni e dopo sei dal ritiro della grande campionessa USA Lindsey Vonn, ottima 14/a. Ma la gara – in un paesaggio alpino invernale da cartolina, con grandi prati innevati sopra i duemila di quota e dunque senza vegetazione e tutti al sole, su una pista Corvaglia piena di dossi e grandi mammelloni con vari passaggi ciechi senza vedere le porte successive – é stato un vero grande festival azzurro. Dopo Goggia, infatti, le ragazze jet sono un filotto: Elena Curtoni, che proprio un anno fa cadde rovinosamente sulla Corviglia rompendosi l’osso sacro, quarta, Federica Brignone 5/a e Laura Pirovano 6/a. Non bastasse ci sono poi anche Marta Bassino 11/a e Roberta Melesi 13/a. Insomma, la squadra azzurra delle ragazze jet é davvero una grande potenza: e domani c’é un altro superG.

