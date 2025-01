Cdm: il bulgaro Popov vince lo slalom di Campiglio

agenzia

Esce il leader della 1/a manche McGrath, gli italiani deludono

MADONNA DI CAMPIGLIO, 08 GEN – Lo slalom speciale in notturna di Madonna di Campiglio è stato vinto a sorpresa dal bulgaro Albert Popov in 1.45.22 dopo una eccezionale seconda manche con una rimonta di ben sette posizioni. Un solo podio in carriera sinora, il 27enne Popov riporta la Bulgaria alla vittoria in cdm ben 45 anni dopo il compatriota Petar Popangelov. Con lui sul podio lo svizzero Loic Meillard, (1.45.66, che passa in testa alla classifica di disciplina, ed il croato Samuel Kolega (1.45.68) mentre è uscito il norvegese Atle McGrath che era al comando dopo la prima manche. Per l’Italia altra gara deludente in questa disciplina con un solo azzurro in classifica. E’ il trentino Stefano Gross, 21/o e ultimo in 1.48.28. La coppa del mondo uomini ora passa in Svizzera, ad Adelboden, nelle Alpi bernesi dove il meteo ha costretto gli organizzatori ad invertire l’ordine delle gare in programma: sabato speciale e domenica gigante.

