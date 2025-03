Cdm: il gigante di Kranjska Gora lo vince Kristoffersen

agenzia

De Aliprandini esce nella 2/a manche, Della Vite diciottesimo

KRANJSKA GORA, 01 MAR – Lo slalom gigante di Kranjska Gora é stato vinto dal norvegese Henrik Kristoffersen, che ha conquistato il 32/o successo in carriera a 31 anni. Sul podio sono saliti anche il brasiliano, ma ex norvegese, Lucas Pinheiro Braathen e lo svizzero Marco Odermatt. Tra Oderrmatt e Kristoffersen é ora sfida nei prossimi due ultimi gigante per la coppa di disciplina. Diciassettesimo dopo la prima manche, é finito fuori il trentino Luca De Aliprandini, a causa di una inclinazione eccessiva sulla scivolosa neve del muro iniziale della pista Podkoren. Così al termine l’unico azzurro in classifica é il lombardo Filippo Della Vite che, 22/o dopo la prima manche, ha chiuso 18/o. Il tutto mentre il sempre molto atteso gardenese Alex Vinatzer con il 34/o tempo della prima prova addirittura non si era qualificato per la manche decisiva. Domani la tappa slovena si chiude con uno slalom speciale.

