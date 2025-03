Cdm: Kristoffersen in testa al gigante di Kranjska Gora

agenzia

Azzurri attardati, De Aliprandini diciassettesimo

KRANJSKA GORA, 01 MAR – Dopo la prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di Kranjska Gora é al comando il norvegese Henrik Kristoffersen. Dietro di lui lo svizzero Marco Odermatt e per Andorra Joan Verdu, con l’alto pettorale 18. Per l’Italia – sulla impegnativa pista Podkoren con un bel muro iniziale ed uno finale divisi da un lungo tratto più filante con dossi su un fondo che sta venendo bene èur trattato con il sale dopo la pioggia delle ultime ore, in una giornata con cielo coperto e parecchia umidità – il migliore é il trentino Luca De Aliprandini che ha chiuso 17/o. Il tutto dopo una bella prova che lo vedeva tra i primissimi sino al muro finale dove il fondo della pista lo ha tradito provocandogli un paio di sbandate. Seconda manche alle ore 12:30.

