Cdm: Kristoffersen vince lo slalom in Val d’Isere

agenzia

Norvegese passa in testa alla disciplina, azzurro Kastlunger 7/o

VAL D’ISERE, 15 DIC – Il norvegese Henrik Kristoffersen é tornato al successo ed ha vinto lo slalom speciale di Cdm di Val d’Isere. Per lui – 30 anni e grande protagonista delle discipline tecniche che gli hanno portato ance due titoli mandali – é il successo n.31 in carriera. Alle sue spalle il suo connazionale Atle McGrath e lo svizzero LoicMeillard. Assente il francese Clement Noel – vincitore degli altri due slalom sinora disputati – dopo l’infortunio nel gigante di sabato, Kristoffersen passa anche in testa alla classifica di disciplina con 220 punti contro i 200 del transalpino. Per l’Italia, in una disciplina in cui ancora gli azzurri fanno fatica a rendere a dovere in entrambe le manche, in classifica ci sono solo tre azzurri. Il migliore – approfittando del fatto di essere partito tra i primi nella manche decisiva e dunque con un fondo pista ancora compatto che ha poi invece costretto all’uscita parecchi avversari partiti più tardi, tra i quali il francese Steven Amiez che era al comando della prima manche – é stato Tobias Kastlunger 7/o, che ha recuperato cosi ben 22 posizioni. Alle sue spalle il gardenese Alex Vinatzer, 10/o recuperando a sua volta sette posizioni rispetto alla manche iniziale. Chiude il veterano trentino Stefano Gross, 17/o con 8 posizioni rimontate. La coppa del mondo uomini ora lascia la Francia e passa in Italia. Il prossimo appuntamento é infatti tra le Dolomiti, in Val Gardena, per un ritorno dei velocisti: venerdì superG e sabato discesa sulla prestigiosa Saslong. Gli azzurri jet ci arrivano fiduciosi perche’ lo scorso anno il n.1 Dominik Paris vinse la libera rompendo una tradizione negativa per gli atleti altoatesini proprio sulla pista di casa.

