Cdm: Liensberger in testa a slalom Flachau, Rossetti 15/a

Indietro dopo la prima manche la leader di specialità Ljutic

FLACHAU, 14 GEN – Dopo la prima manche dell slalom speciale notturno di Flachau è salda al comando l’ austriaca Katharina Liensberger in 56.78 seguita dalla svizzera Wendy Holdener in 57.53 e dalla svedese Sara Hector in 57.72 mentre in forte ritardo (1.00.48) è finita dopo un grave errore la giovane croata Zrinka Ljutic, leader della classifica di disciplina. Per l’Italia – nel paesino salisburghese del grande campione austriaco ‘Herminator’ Hermann Maier al quale è intitolata la pista di gara – su un tracciato caratterizzato da grandi dossi spesso artificiali con neve dura ma che si segna passaggio dopo passaggio – la migliore dopo la prova delle prime 45 atlete al via è la bresciana Marta Rossetti, 15/a in 59.25 con il pettorale 31. Poi ci sono Martina Peterlini, in 59.45, Lara Della Mea in 59.84 e, fuori tempo massimo Lucrezia Lorenzi in 1.00.82 mentre e’ finita fuori Vera Tschurtschenthaler.

