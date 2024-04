Cdm: maltempo a Saalbach, rinviata partenza dell’ultima libera

agenzia

In palio ancora la coppa di discesa ma priorità è la sicurezza

SAALBACH, 24 MAR – L’annunciata nevicata è arrivata costringendo al superlavoro gli organizzatori di Saalbach per la discesa libera uomini, ultima gara della coppa del mondo 2023-24. Il fondo pista ha ora diversi tipi di neve, in parte morbida e trattata con sale, in parte ghiacciata ma granulosa come una granita. La partenza prevista per le 11,15 è stata per ora spostata alle 12,30. Si proverà a far di tutto per far partire la gara, naturalmente se le condizioni di sicurezza per gli atleti saranno garantite, perché c’è ancora in palio la Coppa di specialità, fra lo svizzero Odermatt che ha 552 punti e il francese Sarrazin che ne ha 510. Al terzo posto c’è Dominik Paris con 342 punti

