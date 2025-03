Cdm: Meillard guida il gigante di Hafjell, De Aliprandini 13/o

agenzia

Odermatt ha in tasca la sua quarta coppa del mondo

HAFJELL, 15 MAR – Tre svizzeri sono al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Hafjell (Norvegia), il penultimo della stagione. Sono nell’ordine Loic Meillard (1.09.40) seguito da Thomas Tumler e Marco Odermatt. E’ al momento 15/o, invece, il norvegese Henrik Kristoffersen, unico rivale di Odermatt per la conquista coppa del mondo e per quella di gigante. Miglior azzurro, su un bel pendio con neve invernale, il trentino Luca De Aliprandini, tredicesmo. Poi – dopo la prova dei primi trenta atleti al via – ci sono il lombardo Filippo Della Vite al momento 20/o e l’altoatesino Alex Vinatzer. Odermatt, quando mancano cinque gare alla fine della stagione, con questa gara ha già la possibilità di aggiudicarsi matematicamente la sua quarta coppa del mondo consecutiva.

