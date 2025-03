Cdm: Meillard in testa allo slalom di Kranjska Gora, Gross 12/o

agenzia

Haugan e Nef tallonano il campione del mondo, Vinatzer 14/o

KRANJSKA GORA, 02 MAR – Dopo la prima manche dello slalom di Coppa del mondo di Kranjska Gora, é al comando lo svizzero Loic Meillard, neo campione del mondo, con il tempo di 47.77. Poco dietro di lui si sono classificati il norvegese Timon Haugan (47.82) e l’altro elvetico Tanguy Nef (47.98). Per l’Italia – in una giornata di sole sulla ripida parte finale della pista Podkoren con una tracciatura veloce – il migliore è il veterano Stefano Gross che dopo la prova dei primi 37 atleti al via, con il pettorale 34, ha chiuso 12/o (49.28). Alex Vinatzer, unico azzurro a partire tra i primi migliori trenta, con il pettorale 17, è 14/o (49.52). Più indietro Tobias Kastlunger (pettorale 37) in 51.73. La seconda manche è prevista alle 12,30.

