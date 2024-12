Cdm: norvegese Haugan vince slalom Badia, azzurri molto indietro

agenzia

La coppa si ferma per Natale, sabato ripartirà da Bormio

ALTA BADIA, 23 DIC – Il norvegese Timon Haugan – 27 anni e secondo successo in coppa – ha vinto in scioltezza lo slalom speciale di coppa del mondo di Alta Badia, con il tempo di in 1.45.40. Sul podio anche lo svizzero Loic Meillard (1.46.53) e l’altro norvegese Atle Mcgrath (1.46.66). Per l’Italia gara parecchio deludente sulla ghiacciatissima pista di casa con solo due azzurri in classifica e lontani dai migliori: Simon Maurberger 21/o e Tobias Kastlunger 24/o. Finita la tappa dolomitica per la coppa del mondo uomini c’è solo una brevissima pausa natalizia. Il prossimo appuntamento è infatti con il velocisti, a Bormio, sulla durissima pista Stelvio: sabato 28 dicembre discesa e domenica 29 superG.

