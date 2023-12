Cdm: Odermatt vince il gigante di Alta Badia, Borsotti 10/o

agenzia

Lo svizzero precede Zubcic e Kranjec, Borsotti 14/o

ALTA BADIA (BOLZANO), 17 DIC – Dopo il successo nel primo gigante stagionale in Val d’Isere, lo svizzero Marco Odermatt ha vinto anche il primo slalom gigante di Alta Badia. Per lui – oro olimpico e mondiale oltre alle ultime due coppe del mondo – a 26 anni e’ la vittoria n.26 in carriera e la conferma alla testa della classifica generale di coppa L’elvetico ha chiuso in in 2.29.33, davanti al croato Filip Zubcic (2.29.42), autore di una splendida seconda manche, e allo sloveno Zan Kranjec (2.31.49). Miglior azzurro e’ stato Giovanni Borsotti ma solo 14/o in 2.33.32 dopo essere stato 10/o nella prima manche. Per l’Italia in classifica ci sono poi Alex Vinatzer 19/o in 2.33.68 di Hannes Zingerle 24/o in 2.35.55. Il tutto mentre il giovane Filippo Della Vite – come in Val d’Isere nel primo gigante stagionale – dopo essere essere stato 14/o nella prima manche, e’ finito fuori dopo una rotazione. Dunque due gare e due uscite come per Luca De Aliprandini, il n.1 degli italiani. Domani sulla Gran Risa di Alta Badia ancora un gigante con gli azzurri che sperano di migliorare davanti al pubblico di casa ed Odermatt che vuole il bis.

