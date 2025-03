Cdm: Paris secondo nella prova delle discese a Kvitfjell

agenzia

Campione altoatesino dietro allo sloveno Hrobat per 5 centesimi

KVITFJELL, 05 MAR – Secondo tempo per l’azzurro Dominik Paris nel primo allenamento ufficiale in vista delle discese maschili di Kvitfjell, in programma venerdì 7 e sabato 8 marzo. Sulla pista Olympiabakken che ha visto protagoniste le donne nello scorso fine settimana, il campione altoatesino ha ceduto solo 5 centesimi allo sloveno Miha Hrobat, autore del miglior tempo in 1’46″88, mentre lo svizzero Franjo Von Allmen si è piazzato al terzo posto con un ritardo di 33 centesimi. Più indietro gli altri azzurri mentre Mattia Casse é uscito: Florian Schieder al sedicesimo posto, Christof Innerhofer 21/o , Matteo Franzoso 29/o, Domani ultima prova, domenica 9 marzo è in programma un supergigante.

