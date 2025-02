Cdm, Paris terzo nel superG di Crans Montana

agenzia

Vittoria a Odermatt, doppietta svizzera con Monney

CRANS-MONTANA, 23 FEB – L’azzurro Dominik Paris é tornato sul podio – il 48/o per il miglior velocista azzurro – con un bel terzo posto in 1’21″92 nel superG di Coppa del mondo di Crans Montana. La vittoria é andata al padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, in 1’21″53. Per lui é il successo n. 45 in carriera e l’ottavo di questa stagione che gli sta assicurando a 28 anni la sua quarta coppa del mondo consecutiva. Alle sue spalle, ennesimo festival elvetico, il suo connazionale Alexis Monney in 1’21″81.

