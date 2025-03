Cdm: Paris vince il superG a Kvitfjell, eguaglia Thoeni

agenzia

Per l'altoatesino 24 vittorie, a Odermatt la coppa di specialità

KVITFJELL, 09 MAR – Dopo il successo di venerdì in discesa, l’azzurro Dominik Paris ha vinto a Kvtfjell anche il settimo e penultimo superG della stagione. Per il 36enne altoatesino è il successo n.24 in carriera, eguagliando Gustav Thoeni. Con il tempo di 1.08.98, Paris ha preceduto il canadese James Crawford (1.09.36) e lo sloveno Miha Hrobat (1.09.45). Quarto posto per lo svizzero Marco Odermatt, che si è matematicamente aggiudicato la coppa di superG. Inoltre, con 1.516 punti è a un passo dalla sua quarta coppa del mondo generale di fila, avendo un vantaggio di 570 punti sul norvegese Henrik Kristoffersen con sole sei gare da disputare.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA