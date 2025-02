Cdm: Shiffrin vince slalom Sestriere, successo n.100

agenzia

Sul podio anche la croata Ljutic e l'altra americana Moltzan

SESTRIERE, 23 FEB – Mikaela Shiffrin é risorta nello slalom speciale di Sestriere. La campionessa statunitense lo ha vinto alla sua maniera, in 1’50″33, realizzando così la vittoria numero 100 in coppa del mondo. Mai nessuno come lei. Sul podio anche la croata Zrinka Ljutic in 1’50″94 e l’altra americana Paula Moltzan in 1’50″97. Per l’Italia la migliore é stata Marta Rossetti, 16ma e dunque con un risultato complessivo ancora una volta deludente.

