Cdm: Steen Olsen vince gigante Soelden, quinto azzurro Vinatzer

agenzia

Il brasiliano Braathen sfiora podio, 23/o Hirscher

SOELDEN, 27 OTT – Il norvegese Alexander Steen Olsen, 23 anni e secondo successo in carriera, ha vinto il gigante di coppa del mondo di Soelden. Con il tempo di 2.09.50 ha preceduto, in un vero festival scandinavo, i connazionali Henrick Kristoffersen e Atle Lie Mcgrath. Miglior azzurro l’ottimo gardenese Alex Vinatzer, quinto. Il Brasile ha invece sfiorato il podio per la prima volta nella coppa del mondo di sci. Il tutto grazie all’ex norvegese Lucas Pinheiro Braathen, quarto dopo aver chiuso 19/o la prima manche. Un anno fa anche lui gareggiava per la Norvegia ma, in lite con Oslo per ragioni di sponsor, si ritirò dall’agonismo per tornare ora sotto la bandiera brasiliana della madre. Per l’Italia in classifica ci sono poi , in una gara complessivamente positiva, Luca De Aliprandini decimo e Giovanni Borsotti 19/o. Solo 23/o, invece, l’attesissimo ex austriaco ed ora olandese Marcel Hirscher nella sua prima gara grazie ad una wild card dopo il ritiro di 2501 giorni fa. Ora per la coppa del mondo c’è la consueta lunga pausa sino alla ripresa delle competizioni, a Levi, in Finlandia, oltre il circolo polare artico, con slalom speciale donne e speciale uomini il 16 e 17 novembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA