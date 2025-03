Cdm: ultimo slalom e vittoria n.101 per Shiffrin, coppa a Ljutic

agenzia

La statunitense domina gara Sun Valley, 18/a l'azzurra Della Mea

SUN VALLEY, 27 MAR – Mikaela Shiffrin ha vinto l’ultimo slalom stagionale alle finali di Sun Valley, raggiungendo le 101 vittorie in carriera in cdm, la 64/a in speciale. La statunitense si è imposta con il tempo di 1.45.92, infliggendo oltre un secondo di distacco alla tedesca Lena Duerr, seconda in 1.47.05, e alla slovena Andreja Slokar (1.47.06). La la coppa di speciale è andata alla croata Zrinka Ljutic che a 21 anni e con tre successi stagionali riporta la coppa nel suo Paese 19 anni dopo l’ultima vinta nel 2006 dalla leggendaria Janica Kostelic. Una sola azzurra in classifica, dopo l’uscita di Martina Peterlini nella prima manche: la friulana Lara Della Mea, 18/a su 21 atlete arrivate. E’ un risultato che conferma come per l’Italia lo slalom femminile donne sia ormai da troppo tempo un malato cronico per il quale sembra impossibile trovare la medicina giusta ad un anno dalle Olimpiadi invernali sulla pista di Cortina d’Ampezzo.

