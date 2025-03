Cdm: Von Allmen vince la libera 2 a Kvitfjell, Paris sesto

agenzia

Tripletta svizzera, Odermatt secondo vicino a coppa di discesa

KVITFJELL, 08 MAR – Dopo il trionfo nella discesa di ieri, non c’è stato il bis da Dominik Paris nella seconda libera di coppa del mondo di Kvitfjell, chiusa dall’azzurro con il sesto tempo. C’è stato così di nuovo un festival svizzero con tre uomini sul podio: vittoria per il campione del mondo Franjo Von Allmen, 23enne al terzo successo stagionale ed in carriera col tempo di 1.45.46, davanti a Marco Odermatt, secondo, e Stefan Rogentin, terzo. In condizioni di cielo coperto e visibilità un po’ piatta, con un fondo più duro ma più mosso rispetto a ieri, Paris ha accusato un ritardo di circa sei decimi dal vincitore. Per l’Italia, dopo la prova dei primi 35 migliori atleti, in classifica ci sono poi Florian Schieder 12/o, e Nicolò Molteni, 13/o. Christof Innerhofer è al momento 27/o. Domani la tappa di Kvitfiell si chiude con un superG, mentre per l’assegnazione della coppa di discesa bisognerà aspettare l’ultima gara, alle Finali di Sun Valley, con il duello tra Odermatt (605 punti) e Von Allmen (522).

