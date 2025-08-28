C’è accordo per Nkuku al Milan, operazione da 40 milioni

agenzia

Attaccante si trasferisce dal Chelsea, contratto di 4 anni

MILANO, 28 AGO – È fatta per Christopher Nkunku al Milan. Il club rossonero, secondo quanto appreso dall’ANSA, ha trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo in rossonero dell’attaccante del Chelsea. Al club inglese andranno circa 40 milioni di euro. È in arrivo dunque il tanto atteso rinforzo in attacco dopo che nei giorni scorsi sono tramontate le trattative per Boniface e Harder. Per l’attaccante francese sarebbe pronto un contratto di quattro anni col Milan.

