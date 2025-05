C’è anche Pippo Inzaghi nel casting per la panchina del Palermo: ecco i 4 nomi in ballo

SERIE B

Il City Group pensa da giorni al dopo Dionisi e la scelta arriverà molto presto per mettere in atto le strategie per la stagione ventura

Altro che contest, i nomi accostati alla panchina del Palermo sono da collezione Panini. Non a caso continuano a circolare le ipotesi legate ad Alberto Gilardino, Fabio Pecchia, Pippo Inzaghi, ma anche a Paolo Vanoli. Il City Group pensa da giorni al dopo Dionisi e la scelta arriverà molto presto per mettere in atto le strategie per la stagione ventura.

Alberto Gilardino resta in pole. Dopo l’esonero datato novembre 2024 è rimasto in quota Genoa, ma vorrebbe ricominciare da un club forte come quello rosanero. Conosce l’ambiente per aver giocato, in Serie A, nel 2015-16 (10 gol, ma salvezza risicatissima tra mille contestazioni) e la piazza lo accetterebbe di buon grado. Fabio Pecchia è stato congedato dal Parma il 17 febbraio e negli accordi tra società potrebbe accettare la soluzione Palermo anche in vista di possibili intese sul mercato dei calciatori. Pecchia e “Gila” porterebbero nella lista dei rinforzi qualche fedelissimo reduce dall’ultima esperienza nonostante sia finita male.

Il terzo nome, non certo in ordine di importanza, è quello di Pippo Inzaghi, ma la sua situazione è molto ingarbugliata. Vero è che il Palermo aveva sondato la sua disponibilità qualche giorno addietro. Inzaghi vuole prima discutere con la proprietà del Pisa per capire quale sarà il programma di rafforzamento del club in una Serie A che per una matricola diventa un percorso più ripido che mai. Ma l’imprenditore Alexander Knaster pare orientato a dare ampie assicurazioni all’ex cannoniere del Milan.

Nel caso in cui Inzaghi non dovesse sentirsi garantito dalle promesse e dalle mosse del finanziare russo che opera negli States, ecco che la proposta del Palermo diventerebbe allettante. Inzaghi sa che una panchina come quella rosanero sarebbe difficile da rifiutare, ma SuperPippo vuole andare in vacanza (a Formentera è di casa) con un accordo definitivo: Pisa o Palermo.