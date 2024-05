C’è Catania – Atalanta U23, bagno di folla e un sogno a portata di mano. Zeoli: «Giocheremo per vincere»

play off serie C

Sabato al Massimino ore 20,30 il ritorno del match con i nerazzurri. Ai rossazzurri basta non perdere con 2 gol di scarto

La vigilia perfetta: ventimila spettatori allo stadio Massimino (senza pubblico ospite), la possibilità di accedere ai quarti di finale dei play off per il salto in B persino perdendo 1-0. Il Catania non vuole far calcoli, come ha confermato il tecnico Michele Zeoli: «Giocheremo per vincere, la gestione della partita in questo senso non fa per noi. Non vogliamo snaturare atteggiamento e gioco, ma restiamo umili tentando, anzi, di migliorare quello che non ha funzionato nel secondo tempo del match d’andata. Tenteremo, dunque, di migliorare i ritmi e le giocate nella costruzione dell’azione dalle retrovie».

La formazione

Zeoli sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 con molti interpreti della sfida di Bergamo, ma avrà in organico Marsura, rientrato dopo due turni di squalifica, potrebbe utilizzare part time Sturaro, anche se a centrocampo potrà disporre di Tello rinvigorito dall’assist per il gol vincente di Bouah. Una rotazione in difesa potrebbe anche esserci, nonostante Monaco abbia recuperato dall’affaticamento che lo aveva costretto a uscire prima del novantesimo. In mediana la disponibilità di Marsura potrebbe permettere all’allenatore del Catania di alternarlo con Cicerelli, per esempio. “Cinque sostituzioni mettono chiunque nelle condizioni di sperare di essere schierati” il commento dell’ex terzino rossazzurro che non ha annunciato la formazione. Si comincia alle 20,30 e in tribuna ci sarà il patron Ross Pelligra desideroso di vivere una serata di grandi emozioni.

I convocati

PORTIERI: 22 Furlan, 35 Donato, 95 AlbertoniDIFENSORI:2 Curado, 3 Haveri, 5 Rapisarda, 13 Bouah, 14 Kontek, 16 Quaini, 27 Castellini, 28 Celli, 46 MonacoCENTROCAMPISTI:6 Ndoj, 7 Tello, 8 Sturaro, 23 Welbeck, 33 ZammariniATTACCANTI: 9 Costantino, 10 Di Carmine, 30 Cicerelli, 31 Chiarella, 32 Chiricò, 77 Marsura, 90 Cianci.

Allo stadio

Il Catania ricorda a tutti gli spettatori che per l’ingresso allo stadio, in occasione della gara con l’Atalanta U23 occorrerà esibire il documento d’identità e il biglietto nel consueto formato pdf, da smartphone, o cartaceo. In difetto della documentazione, l’ingresso non potrà essere consentito.