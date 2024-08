C’è Catania Crotone, ma in tribuna si vedono i due nuovi: ecco Montalto e Jimenez

calciomercato

Arrivano dalla Casertana e Salernitana

Prima dell’inizio del match, in tribuna al Massimino, per la prima gara stagionale interna, quella di Coppa Italia di C contro il Crotone, i tifosi del Catania hanno trovato le due novità prossime venture che arrivano dal mercato.

Sono l’attaccante Adriano Montalto e il centrocampista Kaleb Jimenez che dovrebbero firmare a momenti. Il primo arriva dalla Casertana, il centrocampista dalla Salernitana ma nell’ultima annata aveva indossato la casacca dell’Atalanta Under 23 disputando il match dei play off allo stadio catanese contro i rossazzurri.

