Ceferin ‘Italia,Gravina gran lavoro ma infrastrutture terribili’

agenzia

Presidente Uefa 'c'è qualcosa da fare come governo e comuni'

ROMA, 13 AGO – “Malgrado alcuni risultati non soddisfacenti per la nazionale italiana, penso che sia in crescita come movimento e che Gabriele Gravina stia facendo un gran lavoro. Il campionato è sempre più interessante: fra le prime cinque leghe il mio torneo preferito è quello italiano. A dire la verità però non esagero se dico che le vostre infrastrutture sono terribili, c’è qualcosa da fare anche come Governo e come Comuni”. Lo dice, dai microfoni di Sky Sport rispondendo a una domanda sulla situazione del calcio italiano, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin a Udine, a margine della finale di Supercoppa Europea tra Psg e Tottenham. “La nostra politica è quella di portare la Supercoppa in città più piccole – spiega Ceferin -, sono contento di averlo fatto con Udine quest’anno: è una città bellissima,m anche vicina alla mia Slovenia”.

