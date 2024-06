Celtics conquistano 18° titolo Nba, mai nessuno come loro

agenzia

Mavericks cadono anche in gara-5, Jayson Tatum segna 31 punti

ROMA, 18 GIU – I Celtics hanno dominato gara-5 della finale di Nba contro i Dallas Mavericks conquistando il titolo. La franchigia di Boston si porta a casa il 18/mo anello della propria storia, raggiungendo anche il primato del maggior numero di titoli in bacheca, uno in più dei Lakers. Nel match che ha regalato la vittoria, i Celtics si sono imposti in casa per 106-88 chiudendo la serie sul 4-1. Straordinaria la prestazione di Jayson Tatum che ha messo a segno 31 punti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA