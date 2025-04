Cenerentole d’Europa, l’Arminia in finale Coppa di Germania

agenzia

Squadra tedesca ha eliminato il Bayer, e ha tremato anche il Psg

ROMA, 02 APR – Nel calcio, le Coppe nazionali sono spesso terreno di rivincita per le piccole squadre che, affacciatesi finalmente sul grande palcoscenico ed al cospetto di avversari blasonati, trovano risorse di orgoglio e resilienza che nemmeno sapevano di possedere. Agevolate spesso da format pensati per favorire le formazioni in partenza svantaggiate. Come in Francia, dove se tra le sfidanti ci sono due categorie di differenza si gioca sempre in casa di quella di serie inferiore. O in Inghilterra, dove l’FA Cup non prevede teste di serie e gli accoppiamenti sono completamente casuali. Accade così che l’Arminia Bielefeld – club della terza divisione – elimini il Bayer Leverkusen, campione di Germania in carica, guadagnando la finale della Coppa. O che il Dunkerque (serie B francese) sorprenda il Paris Saint-Germain, costringendolo ad una faticosa rimonta. Fatte le dovute proporzioni, anche il Real Madrid in Coppa del Re ha dovuto faticare oltre le previsioni per eliminare la Real Sociedad con un 4-4 rocambolesco, colto nei supplementari, dopo aver dovuto sempre inseguire. Ma la vera impresa – gli inglesi li chiamano ‘giant killing’, la caduta dei giganti – é quella dell’Arminia, che sa di Davide contro Golia già dall’origine del nome del club. Scelto per ricordare il condottiero germanico Arminio che nella foresta di Teutoburgo (9 d.c.) sorprese e massacrò tre legioni guidate dal generale Publio Quintilio Varo, fermando sul Reno l’espansione dell’impero romano. Gente battagliera, insomma. Ne ha fatte le spese il Leverkusen, buttato fuori dalla Coppa nazionale in semifinale con un clamoroso 2-1, subito oltretutto in rimonta. La squadra allenata dallo spagnolo Xabi Alonso era passata in vantaggio al 17′ con il difensore Tah, ma poi ha incassato le reti di Worl al 20′ e Grosser al terzo minuto di recupero del primo tempo. E ora la Cenerentola Arminia sogna un posto nella prossima Europa League. Stava per fare la frittata anche il Paris SG, andato sotto 2-0 in meno di mezzora – Sasso al 7′, Al Saad al 27′ -, prima che la formazione di Luis Enrique si svegliasse con le reti di Bembelé (45′), Marquinhos (48′), Doué (62′) ed ancora Dembelé (92′). Finale della Coppa di Francia centrata, ma quanta fatica. La competizione non é però nuova a turni thrilling. Come nell’edizione 2023, quando lo Strasbourg Koenigshoffen – sesta divisione, l’equivalente della Promozione italiana – batte ai rigori il Clermont, allora in Ligue 1.

