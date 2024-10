Cento calciatrici a Fifa, stop a rapporti con Arabia Saudita

agenzia

Lettera giocatrici di 24 Paesi a Infantino: 'diritti violati'

MADRID, 21 OTT – Ventiquattr’ore dopo l’esibizione-evento delle star maschili del tennis mondiale a Riad, che ha visto in palio per il vincitore un premio di 6 milioni di euro, 106 calciatrici professioniste di 24 Paesi, come raccontato da El Pais e confermato all’ANSA da alcune firmatarie, hanno inviato una lettera al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per reclamare all’organismo di rompere gli accordi con Aramco, la compagnia petrolifera saudita, poiché si tratta di un “regime autocratico che viola in maniera sistematica i diritti delle donne e criminalizza la comunità Lgtbiq+”.

