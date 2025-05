Cerimonia Pallone d’oro il 22 settembre, ad agosto i candidati

agenzia

Per la 69/a edizione entrano ter nuove categorie

ROMA, 19 MAG – La 69/a edizione del Pallone d’Oro, il più prestigioso riconoscimento individuale del calcio, si svolgerà lunedì 22 settembre al Théâtre du Châtelet di Parigi. UEFA e Groupe Amaury, proprietario delle società France Football e L’Équipe, collaborano dallo scorso anno per l’organizzazione dell’evento. Istituito nel 1956 e assegnato annualmente dalla rivista specializzata, il Pallone d’Oro premia talento e risultati raggiunti sul campo. Quest’anno ci sono tre nuove categorie riservate alle claciatrici. I premi del 2025 includeranno il Pallone d’Oro Maschile e Femminile, il Trofeo Kopa (miglior giovane), il Trofeo Yashin (miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller (miglior marcatore tra club e nazionale), il Trofeo Johan Cruyff (miglior allenatore tra club e nazionale), il premio per il Club dell’Anno Maschile e Femminile, e il Premio Sócrates, assegnato dal gruppo L’Équipe in collaborazione con Peace and Sport, per azioni di solidarietà o cause sociali promosse da atleti. La lista die candidati sarà resa nota il 6 agosto.

