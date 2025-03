Champions: A Madrid è ancora tutto in gioco fra Real e Atletico

agenzia

Al Bernabeu è 2-1 con tre bei gol. Appuntamento a mercoledì 12

ROMA, 04 MAR – Il primo dei due derby madrileni di Champions League va al Real Madrid, che batte 2-1 l’Atletico al termine di una partita giocata su ritmi non eccelsi (la tensione della stracittadina e la fatica di una stagione con troppe partite si fanno sentire) ma nobilitata da tre gol di notevole fattura. Apre la danze Rodrygo dopo appena quattro minuti, e la sua giocata manda in visibilio il Bernabeu, poi l’Atletico, pur stando attento a non scoprirsi, prende in mano il pallino del gioco e ha quasi sempre l’iniziativa, ma per segnare deve attendere il 32′, con una prodezza di destro di Alvarez, attaccante che sta vivendo un momento di grazia segnando in ogni partita, e anche oggi timbra il cartellino. Nella ripresa a inventarsi un gol è l’ex milanista Brahim Diaz, uno dei migliori del Real, che poi per festeggiare si tuffa in mezzo al pubblico, poi si continua a giocare con troppi ‘palleggi’ e poco ritmo e con l’Atletico che più che cercare il pari bada a non prendere il terzo gol, in attesa di provare a ribaltare la situazione in casa sua, mercoledì 12. Nel Real serata negativa per Mbappé, praticamente assente e troppo nervoso: evidentemente sentiva in modo particolare il derby.

