Champions: Ajax-Inter, arbitra l’inglese Oliver

agenzia

Domani anche Psg-Atalanta, dirige lo svizzero Sharer

ROMA, 16 SET – E’ l’inglese Michael Oliver l’arbitro designato dall’Uefa per Ajax-Inter, gara della prima giornata della fase campionato della Champions League in programma domani alla Cruijff Arena di Amsterdam (ore 21). Assistenti Stuart Burt e James Mainwaring, quarto ufficiale Sam Barrott; al Var Jarred Gillett, avar Michael Salisbury. Sarà invece lo svizzero Sandro Scharer a dirigere Psg-Atalanta (in programma domani a Parigi): assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni, quarto uomo Lionel Tschudi. Al var il tedesco Bastian Dankert, avar Fedayi San.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA