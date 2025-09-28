Champions: all’inglese Kavanagh Inter-Slavia Praga

agenzia

La gara è in programma martedì sera a Milano

ROMA, 28 SET – Il britannico Chris Kavanagh è l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Inter-Slavia Praga, gara valida per la seconda giornata di Phase League di Champions League 2025/26, in programma martedì sera. Il fischietto inglese si avvarrà dell’assistenza dei connazionali Dan Cook e Ian Hussin. Con Robert Jones nelle vesti di quarto ufficiale, sala VAR affidata alla coppia Jarred Gillet e Tiago Martins.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA