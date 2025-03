Champions: Alonso ‘domani possiamo compiere un’impresa epica’

agenzia

Tecnico Bayer fiducioso nonostante lo 0-3 dell'andata col Bayern

LEVERKUSEN, 10 MAR – “A volte da situazioni difficilissime, che sembrano impossibili, può nascere qualcosa di epico e domani qualcosa di epico potremmo farlo noi. Sappiamo che non sarà certo facile, ma dobbiamo crederci”. Così l’allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, alla vigilia del ritorno del ‘derby’ tedesco di Champions contro il Bayern Monaco, impostosi all’andata per 3-0. Da qui nasce il concetto di epica spiegato da Alonso, che crede in una possibile rimonta nonostante a complicare ancor più le cose le cose ci sia messo l’infortunio al tendine di una caviglia che terrà fermo per alcune settimane Florian Wirtz, la stella del Bayer. “Tutti pensano che il Bayern Monaco sia già passato, i suoi tifosi la danno fatta al 100% – dice ancora Alonso – ma io dico che nel calcio può sempre succedere di tutto, e sta a noi provare a vincere nel modo in cui ci serve. Se ci riuscissimo, sarebbe qualcosa che ci porterebbe in un’altra dimensione, e che rimarrebbe per sempre nella storia del club. Dobbiamo giocare con cuore, passione, grinta, mettendoci tutto: è un’occasione unica, che mai più potrebbe capitarci in tutta la carriera. E’ un tutto o niente, ma se l’anno scorso abbiamo vinto la Bundesliga senza mai perdere una partita, allora possiamo farcela anche domani”. Spettatore interessato della sfida tutta tedesca sarà l’Inter, che se eliminerà il Feyenoord (all’andata in Olanda ha vinto per 2-0), nei quarti affronterà la vincente del doppio confronto Bayer-Bayern.

