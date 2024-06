Champions: Ancelotti, mi sembra un sogno, non svegliatemi

agenzia

'Florentino Perez supera Bernabeu, anche presidente è leggenda'

ROMA, 01 GIU – “Mi sembra un sogno, sì questa mia seconda tappa qui al Real mi sembra un sogno, e speriamo di non svegliarmi”. Così Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport dopo l’ennesimo trionfo in Champions League, la quinta vinta da tecnico. “Cosa mi ha detto Florentino Perez al momento della premiazione? – dice ancora Ancelotti – ‘Pensiamo alla 16’. Lui è la chiave di tutto, oggi supera Bernabeu come presidente più vincente, Florentino è un’altra leggenda, complimenti a lui che è un grande presidente”. Molto belle, a fine partita, anche l’immagine di Bellingham che gli fa l’inchino e l’abbraccio con Kroos, che tra un mese lascia il calcio. “A Toni ho detto grazie di tutto – dice Ancelotti -, è difficile lasciare, ed è difficile accettarlo, ma lui lascia alzando una Coppa dei Campioni, e lo hanno fatto in pochi”. “Questa notte non si dorme”, conclude il tecnico del Real.

