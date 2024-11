Champions: Ancelotti ‘Real fragile dietro, preoccupiamoci’

agenzia

Milan veloce a far girare palla, hanno mostrato loro qualità

MADRID, 06 NOV – “Non c’è stata reazione opo il ‘Clasico’ e sono rimasti i problemi visti contro il Barcellona, c’è poca solidità dietro e siamo troppo sbilanciati. Bisogna recuperare il pallone e non essere fragili”: sono gli errori commessi dal Real Madrid nella sconfitta contro il Milan al Bernabeu, elencati a Sky Sport da Carlo Ancelotti. E ora il Real è alla seconda sconfitta in quattro partite in Champions, e ha gli stessi punti (6) del Milan. “Ovviamente dobbiamo essere preoccupati perché non stiamo dando il meglio di noi. Dobbiamo ripartire dalle basi: se non sei solido dietro – spiega Ancelotti – le partite si possono complicare, a volte le recuperi a volte no. Il Milan? Hanno mostrato tutte le qualità che hanno, sono molto veloci nella conduzione di palla e nell’uno contro uno: lo hanno mostrato grazie alla nostra fragilità”.

