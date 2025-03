Champions: Ancelotti, sfida equilibrata con non tanta intensità

agenzia

'Obiettivo era prendere piccolo vantaggio. Rodrygo? Fantastico'

ROMA, 04 MAR – “E’ stata una partita aperta ed equilibrata, non con tantissima intensità. Abbiamo controllato bene a livello difensivo, si poteva fare di più dopo il vantaggio quando abbiamo perso dei palloni sui quali loro hanno approfittato per creare qualche occasione. L’obiettivo era prendere un piccolo vantaggio e l’abbiamo preso”. Lo dice Carlo Ancelotti, intervostato da Sky Sport nel dopopartita di Real-Atletico di Champions. Come mai Mbappé non era in gran serata? “Non era al suo top, ma anche lui ha fatto il suo lavoro – risponde il tecnico del Real -. Non è facile giocare contro una difesa molto chiusa come quella dell’Atletico”. Una battuta su Rodrygo, premiato a fine match come il miglio giocatore dell’incontro: “è un calciatore fantastico, riesce ad abbinare qualità ad un lavoro che ci aiuta molto”.

