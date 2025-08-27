Champions: anche Benfica,Bruges e Copenaghen a fase ‘campionato’

agenzia

Mourinho sarà ancora assente, suo Fenerbahce perde 1-0 a Lisbona

ROMA, 27 AGO – Ritorno amaro per José Mourinho a Lisbona. Anche in questa stagione calcistica lo ‘Special One’ sarà uno dei grandi assenti nella Champions League, visto che il suo Fenerbahce, dopo lo 0-0 dell’andata, ha perso 1-0 al ‘Da Luz’ (gol proprio di un turco, l’ex Galatasaray Akturkoglu) contro il Benfica, che quindi si qualifica per la fase ‘campionato’ a girone unico. Qualificate anche il Bruges, che ha travolto per 6-0 i Rangers Glasgow, già battuti per 3-1 nell’andata in Scozia, e il Copenaghen che ha vinto in casa 2-0 contro il Basilea dopo l’1-1 dell’andata in Svizzera.

