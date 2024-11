Champions: Arsenal; Arteta, a Milano per provare a vincere

agenzia

L'Inter ha grande identità ed è merito del suo allenatore

MILANO, 05 NOV – “Veniamo a Milano per provare a vincere, loro due anni fa hanno giocato una finale di Champions League: sono queste le partite che si vogliono giocare”. Lo ha detto il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter. “Penso l’Inter abbia una grande identità e sia merito del suo allenatore. Sa portare i giocatori a occupare gli spazi in modi imprevedibili, è un problema che affrontiamo anche in Premier League e vedremo domani come fare – ha aggiunto -. La buona notizia è il ritorno di Odegaard, sta bene e voleva stare col gruppo. Deciderò domani se impiegarlo o meno. Purtroppo Rice ha subito un infortunio durante la partita contro il Newcastle, non stava benissimo e abbiamo deciso di aspettare il weekend per capire se sarà in condizione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA