Champions: Arteta ‘serata speciale, il Bayern non è solo Kane’

agenzia

Domani la sfida di andata dei quarti. Tecnico Arsenal ci crede

LONDRA, 08 APR – “Ci stiamo godendo il momento, siamo dove avremmo voluto essere sia in Premier League che in Champions. Davanti a noi troveremo uno dei club più vincenti in Europa, ma non vediamo l’ora di provare a superare questo ostacolo. Il Bayern è un top team, sono un grande ammiratore di Tuchel e del suo modo di mettere in campo e di far giocare le sue squadre. Ho imparato molto da lui.Ci siamo preparati bene e ora dovremo fare la nostra partita, se ci riusciamo abbiamo possibilità di vincerla”. Così, alla vigilia della partita di andata dei quarti di Champions, il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta. “Mi aspetto lo stadio pieno e un sacco di passione ed emozione – dice ancora Arteta -. Sono 15 anni che non abbiamo un’occasione del genere, questo vi dice quanto sarà speciale per noi la serata”. Il pericolo maggiore per l’Arsenal sarà Harry Kane? “Non è solo lui, ci sono anche gli altri dieci – risponde Arteta -. Conosciamo le qualità di tutti questi calciatori, quelle di Kane in particolare. E in effetti il maggior pericolo per noi è la sua consistenza, guardate ai numeri che ha avuto negli scorsi dieci anni: sono incredibili. E può segnare in tanti modi diversi. Quindi vogliamo evitare che venga servito nel modo migliore”.

