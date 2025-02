Champions: aspettando il Milan il Feyennord licenzia Priske

agenzia

Allenatore via con effetto immediato, "mancanza di sintonia"

ROMA, 10 FEB – Il Feyenoord, che mercoledì 12 riceve il Milan a Rotterdam per l’andata dei playoff di Champions, ha esonera l’allenatore, il danese Brian Priske, “con effetto immediato” a causa di “risultati molto incostanti e mancanza di sintonia”, ha annunciato il club olandese, quinto in campionato. Il Feyenoord e l’allenatore Brian Priske si sono separati “di comune accordo”, ha affermato il club in una nota. Anche gli assistenti Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg lasciano il club con effetto immediato. “È molto deludente per tutte le parti che abbiamo dovuto prendere questa decisione – ha affermato il direttore generale e tecnico del Feyenoord, Dennis te Kloese, citato nella nota -Sebbene il Feyenoord abbia sicuramente ottenuto risultati impressionanti in Champions League sotto la guida di Brian, negli ultimi mesi le cose sono state molto contrastanti e purtroppo abbiamo visto pochi progressi strutturali”, ha aggiunto

