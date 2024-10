Champions: Atalanta e Inter prenotano i tre punti

agenzia

Sfidano rispettivamente il Celtic e lo Young Boys

ROMA, 22 OTT – È un mercoledì tinto di nerazzurro quello che vede impegnate le formazioni italiane in Champions League. L’Atalanta ospita il Celtic e per gli esperti Sisal, è favorita a 1,44 contro il 6,50 dei biancoverdi scozzesi mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A, cerca il primo timbro in Europa: impresa che si gioca a 1,90. I campioni d’Italia volano in Svizzera per sfidare lo Young Boys e una loro vittoria, per gli esperti Sisal, è data a 1,38 contro l’8,00 degli elvetici mentre il pareggio è in quota a 4,75.

