Champions: Atalanta e Milan aprono la caccia agli ottavi

Per le lombarde trasferte abbordabili e Bruges e a Rotterdam

ROMA, 11 FEB – L’Atalanta è pronta per l’andata dei playoff di Champions League contro il Bruges, arrivato 24/o nella fase a campionato, l’ultimo slot a disposizione. Gli esperti di Sisal sono fiduciosi sulla vittoria degli uomini di Gasperini, data a 2,10, il successo dei padroni di casa è a 3,60, il segno X si gioca a 3,40. La forbice si allarga in ottica passaggio turno, con l’Atalanta favoritissima a 1,25 contro il 4,00 dei belgi. A caccia degli ottavi anche il Milan che giocherà domani sul campo del Feyenoord. La gara è insidiosa ma i rossoneri sono favoriti a 2,15, a 3,25 la vittoria degli olandesi, il pareggio è a 3,50. Con il ritorno a San Siro, gli uomini di Conceicao sono avanti per il passaggio turno a 1,35 contro il 3,25 del Feyenoord. Il Milan sorride per i suoi nuovi acquisti, che in campionato stanno dando un apporto fondamentale, su tutti spicca Gimenez, che il Feyenoord conosce bene: dopo il suo primo gol in serie A contro l’Empoli, il messicano può ripetersi anche in Champions, con la rete proposta a 2,40.

