Champions: Atalanta; Marino, a Barcellona spot per il calcio

Il dg: 'Bruges piazza calda, orgogliosi del nostro nono posto'

BERGAMO, 31 GEN – “A Barcellona è stato uno spot per il calcio europeo e italiano, ne siamo orgogliosi. Non c’è rammarico per dover fare i playoff per qualificarci agli ottavi di finale”. Così Umberto Marino, direttore generale Area Istituzionale dell’Atalanta, a Sky Sport, a Nyon a margine del sorteggio di Champions League che ha visto i bergamaschi accoppiati al Bruges: “C’è la consapevolezza di potercela giocare contro una squadra che sta facendo bene anche in Europa. E’ una piazza molto calda che ha meritato di arrivare fin qui”, sottolinea il dirigente atalantino. “Secondo me stiamo facendo una stagione in Champions fantastica, essere noni in classifica con 1 punto di differenza è stato qualcosa di clamoroso. Siamo ben contenti di essere arrivati noni a 1 punti dalla qualificazione diretta agli ottavi”, ribadisce Marino. Infine, sull’ex di turno contro i belgi: “De Ketelaere è un grande giocatore che aveva solo bisogno di trovare il suo ambiente. L’ha trovato all’Atalanta, un club che lo sta accompagnando nel suo percorso”.

