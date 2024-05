Champions: Bale a Wembley a tifare Real ‘bello senza pressioni’

agenzia

L'ex campione domani in tribuna sicuro: 'Arriva il 15/o trofeo'

ROMA, 31 MAG – In tribuna per una volta da spettatore-tifoso. A Wembley domani per la finale di Champions League a sostenere il Real Madrid ci sarà anche Gareth Bale: il 34enne gallese, che con i blancos ha vinto tutto, comprese 5 Champions e che si è ritirato lo scorso anno, ha confermato alla stampa inglese che sarà della partita. “Sarà bello esserci senza tutta la pressione e le aspettative di quando giochi – ha detto l’ex calciatore -. È una cosa a cui non sono abituato. Mi godrò l’opportunità finalmente rilassato”. Per Bale nessun dubbio e anche poca scaramanzia: la squadra di Ancelotti conquisterà la 15/a Champions della storia del Real: “Quel trofeo significa molto per il club e per i tifosi. È la competizione più ambita e l’obiettivo principale ogni anno. Il Real anche quando sembra meno in forma trova sempre il modo per tornare in corsa. E’ qualcosa di speciale ed è il motivo per cui le squadre hanno sempre paura di affrontare il Real Madrid”.

