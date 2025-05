Champions, Barça: ‘Lewandowski convocato per l’Inter’

agenzia

Il club, 'ha l'idoneità medica, sarà al 100% con la squadra'

MILANO, 05 MAG – Il Barcellona ritrova Robert Lewandowski per la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. Il centravanti è stato infatti inserito nella lista dei 23 convocati dal tecnico dei blaugrana Hansi Flick per la gara di domani a San Siro. Lewandowski si era infortunato lo scorso 19 aprile nella partita contro il Celta Vigo, “Ieri ha completato l’allenamento con il gruppo e ha ricevuto l’idoneità medica per essere al 100% con la squadra”, spiega il club catalano in una nota. Tra gli altri 23 convocati c’è Gavi, nonostante un problema fisico nell’ultima gara col Valladolid, mentre sono assenti Jules Koundé e Alejandro Balde.

