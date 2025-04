Champions: Barcellona e PSG a caccia della semifinale

agenzia

Domani blaugrana affrontano Dortmund e francesi Aston Villa

ROMA, 08 APR – Spettacolo in arrivo con il quarto di finale di Champions League tra Barcellona e Borussia Dortmund, due squadre votate all’attacco e che segnano a raffica. I catalani si presentano all’appuntamento lanciatissimi, primi in Liga e imbattuti nel 2025, non perdono da 22 gare e hanno vinto sette delle ultime otto partite. I tedeschi arrivano da due vittorie consecutive in campionato, ma sono indietro e, per il momento, fuori da ogni piazzamento europeo. Il pronostico degli esperti di Sisal dice nettamente Barcellona, avanti a 1,36, si sale a 8,00 per il successo del Dortmund al Camp Nou, il pareggio è a 5,25. Blaugrana che hanno la semifinale ipotecata, almeno a guardare le quote sul passaggio turno, offerto a 1,20 contro il 4,50 dei tedeschi. In tre delle ultime quattro gare interne il Barcellona ha sia segnato che incassato almeno una rete, il Borussia nelle cinque gare esterne in Champions League in questa stagione è sempre andato a segno: probabile, dunque, che entrambe facciano gol, ipotesi a 1,57, con l’Over 2,50 a 1,36 preferito all’Under, a 2,90. Per i marcatori del Barca, c’è l’imbarazzo della scelta con Lewandowski, 35 gol in stagione di cui tre nelle ultime quattro gare, a 1,72, e Raphina, capocannoniere della Champions con 11 reti, il cui sigillo è a 2,25. Lamine Yamal non segna da quattro partite, l’ipotesi che si sblocchi è a 2,50. Il Dortmund si affida a Guirassy, in gol già 10 volte in Champions, l’undicesima rete è a 3,75. Per un posto in semifinale si sfidano anche Paris Saint Germain e Aston Villa, i parigini hanno già chiuso la pratica Ligue1, vincendola per la tredicesima volta, e possono ora concentrarsi solo sulla Champions, che puntano a vincere da anni. Nonostante l’ottimo momento dei Villans, terzi in Premier, il pronostico di Sisal non lascia scampo agli inglesi: il Psg comanda a 1,38, la vittoria degli ospiti è a 8,00, a 5,00 il pareggio. Pochi dubbi anche per il passaggio turno, a 1,20 per i francesi, contro il 4,50 dell’Aston Villa. Nel Psg il primo candidato al gol è Dembele, a 1,80, con l’eventualità che segni almeno due reti a 5,00. Nell’Aston Villa l’uomo copertina è Marco Asensio, in prestito proprio dal Psg, con 8 gol in 11 partite: la rete dell’ex è proposta a 5,00.

