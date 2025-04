Champions: Bayern; Kompany, dettagli saranno decisivi

agenzia

'Siamo ottimisti, sarà una partita eccezionale'

MILANO, 15 APR – “A volte si tratta di notti particolari, le possiamo definire così. Ci sono certe notti in cui basta poco per decidere una partita: è quello che è accaduto all’andata, dobbiamo ricordare le occasioni che potevamo sfruttare e speriamo di averle nuovamente. Dobbiamo partire dal presupposto che i dettagli possono fare la differenza: o sei molto bravo a difendere, o sei molto bravo a buttarla dentro. Penso che sia questa la chiave per vincere la partita. Vogliamo dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi”. Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League contro l’Inter. “Penso che ogni partita sia importante, ovviamente domani sera giochiamo contro una grande squadra come l’Inter. Non ci sarà niente di facile, e la partita potrebbe decidersi anche all’ultimo minuto o ai supplementari. Noi siamo ottimisti, sentiamo l’opportunità di poter arrivare in finale a Monaco – ha aggiunto -. L’importante è concentrarci sul vincere una partita: non dobbiamo fare 2 o 3 o 4 a 0, basta vincere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA