Champions: Bayern Monaco; recuperano Pavlovic e Coman

agenzia

Match con Inter in programma domani a San Siro

ROMA, 15 APR – Si avvicina per l’Inter il ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma a San Siro mercoledì 16 aprile alle 21, con la squadra di Simone Inzaghi che proverà a difendere la vittoria per 2-1 in Germania. La formazione tedesca, che nella gara d’andata ha dovuto rinunciare a 7 calciatori infortunati, ha recuperato Pavlovic e Coman che sono già scesi in campo sabato pomeriggio nel match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Ora gli indisponibili sono Neuer, Upamecano, Davies, Ito e Musiala. Il portiere tedesco è comunque presente a Milano da capitano non giocatore per stare vicino ai compagni in una sfida così importante. Vediamo nello specifico quale è la situazione di ogni singolo giocatore e i suoi tempi di recupero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA