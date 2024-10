Champions: Bologna; Italiano, a Liverpool per fare grande gara

agenzia

"Sarà la prima volta: vogliamo uscire a testa alta"

BOLOGNA, 01 OTT – Prima volta per il Bologna ad Anfield, nel tempio del Liverpool. L’emozione c’è e ad esprimerla è il tecnico Vincenzo Italiano: “Sarà la prima volta per me e per i ragazzi: vediamo se domani riusciremo a fare una grandissima prestazione per uscire a testa alta. Conosciamo la forza del nostro avversario e la capacità di esaltarsi tra le mura di casa. Dobbiamo andare forte e fare meglio tutto perché i nostri avversari sanno metterti mettereti in difficoltà sotto ogni punto di vista. Dobbiamo fare la nostra partita dando il massimo sotto l’aspetto della prestazione individuale. Il Liverpool ha battuto il Milan, in campionato sta andando forte, ma ci vogliamo giocare le nostre chance”. La buona notizia arriva dall’infermeria: “Castro ha recuperato dalla botta al polpaccio, lo avremo al cento per cento. E Freuler è un leader nato, la sua esperienza internazionale aiuterà i più giovani”.

