Champions: Bologna recupera Castro e Freuler per il Liverpool

Allenamento mattutino, nel pomeriggio la partenza

BOLOGNA, 01 OTT – Castro e Freuler in gruppo: il Bologna ha svolto questa mattina al centro tecnico di Casteldebole la seduta di allenamento in vista della sfida di domani (calcio d’inizio alle 21 ore italiane) ad Anfield Road, con il Liverpool, valida per la seconda giornata di Champions League. L’attaccante argentino, uscito per un colpo al polpaccio sinistro nel corso dell’ultimo turno di campionato con l’Atalanta, si è allenato in gruppo con uno scaldamuscolo per il polpaccio e Dallinga spera in una chance al centro dell’attacco. Regolarmente in gruppo anche capitan Freuler, reduce da una botta al ginocchio, ma recuperato. I rossoblù partiranno alle 15 con volo privato alla volta di Liverpool: alle 18 ore italiane, ad Anfield, la conferenza stampa di presentazione con il tecnico Vincenzo Italiano e il portiere Lukasz Skorupski.

