Champions: Cambiaso, con l’Aston Villa sarà una bella sfida’

Esterno bianconero, 'Tanti infortuni, ma restiamo positivi'

TORINO, 26 NOV – “Mi piace vedere il calcio inglese, non so se abbia qualcosa di più o di meno ma di certo è un campionato di livello altissimo: l’Aston Villa è una grande squadra che ha giocatori forti in tutti i reparti, sarà una bella partita”. Così il centrocampista della Juventus, Andrea Cambiaso, presenta la sfida di domani sera contro gli inglesi, a Birmingham. “Sto bene, avevo preso soltanto una botta ed è passato tutto subito – dice sulle sue condizioni – e giocare è la cosa più bella: più gioco, meglio sto”. E sui tanti infortunati della Juve, che si presenta a Birmingham con appena 14 giocatori di movimento: “Fanno parte del gioco e del nostro lavoro, ma siamo questi e dobbiamo andare avanti” conclude Cambiaso.

