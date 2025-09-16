Champions: Chivu, contro l’Ajax sarà una partita tosta

agenzia

Dobbiamo essere preparati mentalmente e fisicamente

MILANO, 16 SET – “So come una squadra come l’Ajax affronta una squadra come l’Inter. L’Ajax non è vittima e non deve farlo, ha già dimostrato di che valore sia. Sono stati molto vicini a raggiungere una finale di Champions, prima ancora avevano giocato una finale di Europa League. Domani sarà una partita tosta, noi dobbiamo essere preparati mentalmente e fisicamente”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ajax in Champions League. “Le prossime partite? Voglio pensare a domani, è la più importante. Se penso lontano, succede che poi andiamo troppo in avanti – ha proseguito -. L’Ajax è forte, abbina esperienza alla gioventù. È bene allenata e rappresenta una grande città: bisogna essere pronti, anche perché è la prima”.

